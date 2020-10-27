В Ростове на снос аварийного здания на улице Катаева потратят более двух миллионов

Управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района Ростова ищет подрядчика, который снесёт аварийное здание. За услуги учреждение города готово заплатить более двух миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 октября.Согласно документам закупки речь идёт о сносе аварийного дома на улице Катаева, 199а. Планируется, что выигравшая аукцион компания выполнит работы по разборке крыши, кровли, полов, лестницы, а также санузлов и ванных в комнат. По расчётам, стоимость всего демонтажа составит примерно 151 тысячу рублей.Кроме того, подрядчик должен будет вывезти после себя весь мусор. На перевозку груза самосвалами потратят ещё около 19 тысяч рублей. Остальная сумма уйдёт на реконструкцию и строительство здания. Так, поставщик должен будет заменить разрушенные полы, крышу, дверные проёмы, лестницы и крыльца.Так, из бюджета Ростова-на-Дону выделят 2 272 044 рубля для сноса аварийного дома и его реставрации.Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 6 ноября. Спустя пару дней учреждение выберет компанию-подрядчика.