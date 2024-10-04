На севере Ростовской области спустя три месяца сняли карантин по бешенству

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В Тарасовском районе сняли карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области. Документ был опубликован 4 октября на портале правовой информации.Ограничения действовали в поселке Тарасовском и хуторе Малая Тарасовка три с половиной месяца. В середине июня жительница поселка Тарасовского заметила в переулке Западном собаку с пеной у рта. На вызов приехали сотрудники ветеринарной службы, которые диагностировали у животного опасную болезнь.В радиусе трех километров ввели ограничения на лечение и транспортировку животных. Кроме того, фермерам запретили устраивать сельскохозяйственные ярмарки.Бешенство — смертельное вирусное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг.