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На севере Ростовской области спустя три месяца сняли карантин по бешенству

На севере Ростовской области спустя три месяца сняли карантин по бешенству
В Тарасовском районе сняли карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области. Документ был опубликован 4 октября на портале правовой информации.

Ограничения действовали в поселке Тарасовском и хуторе Малая Тарасовка три с половиной месяца. В середине июня жительница поселка Тарасовского заметила в переулке Западном собаку с пеной у рта. На вызов приехали сотрудники ветеринарной службы, которые диагностировали у животного опасную болезнь.

В радиусе трех километров ввели ограничения на лечение и транспортировку животных. Кроме того, фермерам запретили устраивать сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенство — смертельное вирусное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг.
Фото: Ростов.Ру
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