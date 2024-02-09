В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у дворовой собаки

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В Азовском районе Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у собаки. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона 8 февраля.Эпизоотический очаг выявили в хуторе Рогожкино. Там одна из жительниц дома на улице Первомайской заметила странное поведение у домашнего животного. Женщина обратилась к специалистам, которые подтвердили ее худшие опасения: у собаки бешенство.Чтобы не допустить распространения опасного заболевания, в населенном пункте ввели карантин. Он распространяется еще на три километра от границ хутора. На этой территории в ближайшие полгода запрещено перевозить скот и домашних любимцев, устраивать выставки и ярмарки, перевозить животных.Бешенство — смертельное заболевание, от которого до сих пор не существует лекарства. Поэтому важно прививать питомцев от этого вируса. Болезнь характеризуется повышенным слюноотделением, судорогами и параличом. Бешенство может подхватить даже человек. Вирус проникает со слюной животных при укусах.