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На Дону в одном из муниципалитетов сняли карантин по бешенству

На Дону в одном из муниципалитетов сняли карантин по бешенству
В Орловском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Об этом сообщили в управлении ветеринарии донского региона.

Ограничения вводили в конце 2020 года. Такие меры потребовались после смерти лошади из-за бешенства на конном заводе «Донском». После ЧП специалисты привили 85 животных.

Карантин вводили и в станице Казанской Верхнедонского района. Там обнаружили бешенство у дворовой собаки.

Бешенство животных - вирусное заболевание. Оно поражает периферическую нервную систему и неизбежно приводит к смерти. Инфекция распространяется среди всех теплокровных существ, включая человека. Болезнь относится к природно-очаговым периодичным вирусным заболеваниям.

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