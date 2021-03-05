На Дону в одном из муниципалитетов сняли карантин по бешенству

В Орловском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Об этом сообщили в управлении ветеринарии донского региона.Ограничения вводили в конце 2020 года. Такие меры потребовались после смерти лошади из-за бешенства на конном заводе «Донском». После ЧП специалисты привили 85 животных.Карантин вводили и в станице Казанской Верхнедонского района. Там обнаружили бешенство у дворовой собаки.Бешенство животных - вирусное заболевание. Оно поражает периферическую нервную систему и неизбежно приводит к смерти. Инфекция распространяется среди всех теплокровных существ, включая человека. Болезнь относится к природно-очаговым периодичным вирусным заболеваниям.