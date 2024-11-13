Жителей Ростова ожидают магнитные бури 13 ноября

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В Ростове жителей ожидают магнитные бури 13 ноября. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, к 15:00 магнитосфера будет возбужденной. Буря составит 4 балла. Не исключено, что вскоре буря достигнет уровня G1. Геомагнитные удары продолжатся и на следующий день. Буря начнется около 03:00, однако колебания вскоре прекратятся.Метеозависимые люди в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Жителям не рекомендуют перетруждаться, употреблять жирную еду и злоупотреблять кофе.