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На Ростов с 12 августа обрушились магнитные бури

На Ростов с 12 августа обрушились магнитные бури
На Ростов обрушились мощные магнитные бури 12 августа. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары атаковали Землю около полуночи 12 августа. Шторм будет продолжаться до 21:00 и достигнет уровня G3. На следующий день магнитосфера останется возбужденной и достигнет четырех баллов.

Метеозависимые люди в ближайшие сутки могут почувствовать себя плохо. Чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо меньше напрягаться как умственно, так и физически. Также рекомендуется оказаться от вредной еды и меньше пить кофе.
Фото: Rostov.ru
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