На Ростов с 12 августа обрушились магнитные бури

Фото: Rostov.ru

На Ростов обрушились мощные магнитные бури 12 августа. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары атаковали Землю около полуночи 12 августа. Шторм будет продолжаться до 21:00 и достигнет уровня G3. На следующий день магнитосфера останется возбужденной и достигнет четырех баллов.Метеозависимые люди в ближайшие сутки могут почувствовать себя плохо. Чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо меньше напрягаться как умственно, так и физически. Также рекомендуется оказаться от вредной еды и меньше пить кофе.