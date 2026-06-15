Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На ремонт автомобильного моста в районе посёлка Койсуг будет выделено 213 миллионов рублей

На ремонт автомобильного моста в районе посёлка Койсуг будет выделено 213 миллионов рублей

На ремонт автомобильного моста в районе посёлка Койсуг будет выделено 213 миллионов рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.

В закупке указан путепровод через автодорогу Ростов-на-Дону — Азов. Заказчиком работ выступает Министерство транспорта Ростовской области. Выбором поставщика займутся до 25 июня.

Реконструкция моста будет проходить в пять этапов. Ремонтные работы начнутся с момента заключения контракта и завершатся 30 декабря.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен выполнить следующие работы: установить временные проезды через разделительную полосу, расположив их по оси дороги; демонтировать элементы моста; провести штукатурку и окраску опор и подмостового пространства; отремонтировать пролётные строения; установить непрерывную проезжую часть, плиты усиления и продольного дренажа; выполнить устройство деформационных швов; создать монолитные железобетонные цоколи; установить системы для сброса воды с проезжей части моста; обустроить конусы и укрепления; уложить асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах; нанести разметку на дороге.

Во время ремонтных работ мост не будут перекрывать полностью, закроют только одну полосу. Однако, по прогнозам водителей, это всё равно приведёт к образованию больших пробок в сторону Азова и Ростова. Стоит отметить, что этот участок дороги уже давно известен своими заторами, особенно во время дождей.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика