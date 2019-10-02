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На ремонт моста через железную дорогу в Ростове потратят 2,2 млрд рублей

На ремонт моста через железную дорогу в Ростове потратят 2,2 млрд рублей
В Ростове выделят 2 252 510 280 рублей на ремонт моста над железной дорогой по улице Малиновского. Также в работы входит реконструкция дороги на участке между улицами Факельная и Типографская. Такую информацию на сайте госзакупок разместила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Помимо ремонта конструкции моста, подрядчик должен устроить сети водо- и газоснабжения, а также канализацию.

Реконструкцию моста и участка проезжей части нужно закончить до 21 декабря 2021 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября. В этот же день пройдет электронный аукцион, в ходе которого определят победителя.

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