На ремонт моста через железную дорогу в Ростове потратят 2,2 млрд рублей



В Ростове выделят 2 252 510 280 рублей на ремонт моста над железной дорогой по улице Малиновского. Также в работы входит реконструкция дороги на участке между улицами Факельная и Типографская. Такую информацию на сайте госзакупок разместила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.



Помимо ремонта конструкции моста, подрядчик должен устроить сети водо- и газоснабжения, а также канализацию.



Реконструкцию моста и участка проезжей части нужно закончить до 21 декабря 2021 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября. В этот же день пройдет электронный аукцион, в ходе которого определят победителя.