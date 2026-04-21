В Ростовской области будет проведён капитальный ремонт семикилометрового отрезка трассы. На эти работы планируется потратить почти 700 миллионов рублей. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.Министерство транспорта Ростовской области выступает в роли заказчика. 21 апреля был определён победитель тендера.Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать участок трассы длиной 7 километров, который проходит от города Шахты до города Белая Калитва (с 0 по 7 километр). Компания, победившая в тендере готова выполнить ремонт за 671 миллиона рублей. При этом стоимость одного километра дороги составила почти 96 миллионов рублей.В рамках контракта подрядчик должен будет построить временную дорогу на период проведения ремонта, а также выполнить все необходимые работы по обновлению дорожного полотна: убрать старое покрытие и расчистить русло реки Кадамовка.Компании необходимо убрать старую разметку и установить новую. Кроме того, подрядчик должен провести работы по организации наружного электроосвещения, установить систему видеонаблюдения, а также провести наружные сети канализации и ливневой канализации с накопительными резервуарами.В завершение планируется высадка деревьев и устройство тротуаров. Все работы нужно завершить до 8 декабря 2027 года. Ремонт будет состоять из 13 этапов.