На рабочей неделе в Ростове обещают жару и дождь

На рабочей неделе с 21 по 25 июня в Ростове прогнозируют жаркую погоду и дождь. Об этом рассказали на сайте Росгидрометцентра.С понедельника ожидается ветер до 6 метров в секунду. До самого вечера синоптики прогнозируют облачность. А с конца рабочего дня тучи скроются с неба, и на ростовчан обрушится жара до +30 градусов.Во вторник погода ухудшится. Если с утра ещё будет ветер, то к вечеру температура поднимется до +35 градусов. Восточный штиль прогнозируют всего в 3-4 метра в секунду. Однако ближе к ночи прогнозируют дождь.Осадки продлятся и в среду. А к четвергу оставят после себя только переменную облачность. Несмотря на то, что ветра к концу недели ждать не приходится, тучи не уйдут с неба как минимум до конца выходных. Температура останется нестабильной - от +20 до +34 градусов.