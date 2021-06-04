В Ростове снова прогнозируют дождь и пасмурную погоду

В донской столице до конца рабочей недели ожидается дождь. С 7 по 11 июня в Ростове-на-Дону прогнозируют слякоть и повышенную влажность.По данным гидрометцентра, дождь начнется уже в понедельник. Юго-западный ветер усилится до 5 метров в секунду. На температуре воздуха это не отразится. Днем столбик термометра покажет +21 градус, а к вечеру опустится до +14. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на вторник и среду. Однако в эти дни ночью осадков не будет.В четверг и пятницу, 10-11 июня, выглянет солнце, а температура воздуха начнет расти. Столбик термометра днем покажет +24...+25 градусов, а ночью – +15...+16. Несмотря на потепление, к концу рабочей недели снова пройдут дожди. Ветер стихнет до 1 метра в секунду.