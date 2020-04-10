На рабочей неделе ростовчан ждёт дождливая и ветреная погода
В Ростове-на-Дону прогнозируется облачная и ветреная погода. По данным ростовского гидрометцентра, в середине рабочей недели прогнозируется дождь.
В понедельник 13 апреля будет солнечно. Термометр покажет +13 градусов днём и от +7 до +13 — вечером. Ветер ожидается западный силой до 15 метров в секунду.
Уже во вторник небо затянут тучи. Днём за окном будет +16...+18, вечером — +10...+18 градусов. Ветер сменится на южный, но силу свою не умерит.
В среду 15 апреля весь день будет лить дождь. Столбики термометров опустятся до отметок +7...+11, к вечеру похолодает до +4.
На следующий день ветер усилится до шести метров в секунду. В течение суток тоже будет срываться дождь. Температура прогнозируется +8...+12 градусов.
В пятницу 17 апреля осадки прекратятся, но небо будет затянуто облаками. На термометрах ростовчане увидят от +16 до +17 градусов днём, и от +11 до +15 — вечером. Ветер — до восьми метров в секунду.