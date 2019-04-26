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В первые дни мая синоптики прогнозируют в Ростове дождь и ветер

В первые дни мая синоптики прогнозируют в Ростове дождь и ветер
В первые дни мая синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону дождь и ветер. О погоде на следующих выходных рассказали в Росгидрометцентре.

Сообщается, что 1 мая в донской столице будет пасмурно и ветрено. Синоптики обещают в этот день кратковременные осадки. Температура достигнет 25 градусов, скорость ветра – 3 метров в секунду.

2 мая также ожидается небольшой дождь. Похолодает до 22 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду.

На третий день выходных пасмурная погода в Ростове сохранится. Скорость порывов ветра составит 4 метра. Столбики термометров будут показывать +19 градусов.

В воскресенье прогнозируют осадки. Ожидается повышение температуры воздуха до 22 градусов.

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