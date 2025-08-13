На потопы из-за прорывов на улице Фирсова в Красном Сулине обратил внимание водоканал

Фото: соцсети

В Красном Сулине, на улице Фирсова, жители столкнулись с проблемой частых потопов из-за аварии на водопроводе. Вода затапливала тротуары и дороги. Только в этом году было зафиксировано пять прорывов. С мая улица буквально стала водоемом.Люди вынуждены были копать небольшие канавы, чтобы защитить свои огороды и дворы от затопления. Отметим, что водопроводную систему на этой улице меняли десять лет назад.Жители уже неоднократно обращались в водоканал, но проблема не решалась. Тогда они обратились за помощью к средствам массовой информации.Спустя неделю после того, как информация о проблеме появилась в средствах массовой информации, сотрудники водоканала обратили внимание на ситуацию. Работы по устранению неполадок на улице Фирсова начнутся 16 августа.Жители надеются, что на этот раз специалисты смогут оперативно решить проблему.