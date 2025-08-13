Новости
На потопы из-за прорывов на улице Фирсова в Красном Сулине обратил внимание водоканал

В Красном Сулине, на улице Фирсова, жители столкнулись с проблемой частых потопов из-за аварии на водопроводе. Вода затапливала тротуары и дороги. Только в этом году было зафиксировано пять прорывов. С мая улица буквально стала водоемом.

Люди вынуждены были копать небольшие канавы, чтобы защитить свои огороды и дворы от затопления. Отметим, что водопроводную систему на этой улице меняли десять лет назад.

Жители уже неоднократно обращались в водоканал, но проблема не решалась. Тогда они обратились за помощью к средствам массовой информации.

Спустя неделю после того, как информация о проблеме появилась в средствах массовой информации, сотрудники водоканала обратили внимание на ситуацию. Работы по устранению неполадок на улице Фирсова начнутся 16 августа.

Жители надеются, что на этот раз специалисты смогут оперативно решить проблему.
Фото: соцсети
