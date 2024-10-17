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Ростовчане массово пожаловались на качество воды

Ростовчане массово пожаловались на качество воды
Ростовчане, живущие в Северном и Западном микрорайонах, обеспокоены качеством воды, которая течёт из кранов. Кадры с этой проблемой появились в социальных сетях 16 октября.

Жители обратили внимание на то, что вода стала темно-коричневого цвета и имеет неприятный запах. Особенно остро эта проблема стоит на проспекте Королёва и улице Башкирской, где вода похожа на квас.

- Невозможно ни посуду помыть, ни тем более принять душ, - жалуется Татьяна М. - Кроме того, после использования такой воды остаются следы грязи, которые с трудом удаляются.

Местные жители обращаются в городской водоканал с просьбой решить эту проблему.
Фото: соцсети
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