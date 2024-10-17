Ростовчане массово пожаловались на качество воды

Фото: соцсети

Ростовчане, живущие в Северном и Западном микрорайонах, обеспокоены качеством воды, которая течёт из кранов. Кадры с этой проблемой появились в социальных сетях 16 октября.Жители обратили внимание на то, что вода стала темно-коричневого цвета и имеет неприятный запах. Особенно остро эта проблема стоит на проспекте Королёва и улице Башкирской, где вода похожа на квас.- Невозможно ни посуду помыть, ни тем более принять душ, - жалуется Татьяна М. - Кроме того, после использования такой воды остаются следы грязи, которые с трудом удаляются.Местные жители обращаются в городской водоканал с просьбой решить эту проблему.