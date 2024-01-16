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В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора

В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора
В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора. Об этом написали горожане в социальных сетях 15 января.

Горожане рассказали, что баки перевернулись от того, что они переполнены отходами. Около лежащих жбанов накапливается бытовой и пищевой мусор, который не вывозят.

- Хоть где-то убирают мусор у нас в городе? - задаются вопросом пользователи сети в комментариях.

Жителям остается надеяться, что на это обратят внимание в администрации города и мусор наконец вывезут.
Фото: соцсети
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