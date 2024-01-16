Фото: соцсети

В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора. Об этом написали горожане в социальных сетях 15 января.Горожане рассказали, что баки перевернулись от того, что они переполнены отходами. Около лежащих жбанов накапливается бытовой и пищевой мусор, который не вывозят.- Хоть где-то убирают мусор у нас в городе? - задаются вопросом пользователи сети в комментариях.Жителям остается надеяться, что на это обратят внимание в администрации города и мусор наконец вывезут.