В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора
В Красном Сулине на улице Менделеева появилась гора мусора. Об этом написали горожане в социальных сетях 15 января.
Горожане рассказали, что баки перевернулись от того, что они переполнены отходами. Около лежащих жбанов накапливается бытовой и пищевой мусор, который не вывозят.
- Хоть где-то убирают мусор у нас в городе? - задаются вопросом пользователи сети в комментариях.
Жителям остается надеяться, что на это обратят внимание в администрации города и мусор наконец вывезут.