На новой рабочей неделе Ростовскую область накроет магнитная буря

Фото: ИИ.

Ростовскую область накроет магнитная буря на новой рабочей неделе. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, геомагнитные удары начнут атаковать Землю уже 18 августа. Геомагнитное поле будет возбужденным, но больших значений буря достигать не будет. Уже на следующий день шторм усилится. По силе ударов он достигнет уровня G1. Начнется буря около 06:00 и закончится в 20:00.Метеозависимые люди в этот день могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Необходимо больше отдыхать и набираться сил. Лучше отказаться от кофе и вредной пищи.