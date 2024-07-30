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Ростов-на-Дону в начале августа накроет мощная магнитная буря

Ростов-на-Дону в начале августа накроет мощная магнитная буря
Ростов в начале августа накроет мощная магнитная буря. Соответствующий прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитная буря обрушилась на Землю еще 29 июля. По силе удары достигли уровня G2. Шторм продолжился и 30 июля, он достиг по силе уровня G3 и прекратился только к 15:00.

В среду, 31 июля, ситуация будет аналогичной. Шторм по силе достигнет уровня G2 и закончится к 18:00.

Нестабильная магнитосфера ожидается в начале августа. 1 августа достигнет уровня уровня G2. Шторм начнется около 09:00 и прекратится к 18:00.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Нужно отложить тяжелые физические, моральные нагрузки и отдохнуть. Также рекомендуется отказаться от вредной пищи и кофе.
Фото: Rostov.ru
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