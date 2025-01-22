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Ростов-на-Дону накроет мощная магнитная буря 24 января

Ростов-на-Дону накроет мощная магнитная буря 24 января
В Ростове ожидается магнитная буря в конце рабочей недели. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По последним данным, геомагнитные удары будут атаковать Землю около 15:00. Удары по силе достигнут уровня G2. Прекратится шторм только к полуночи.

Магнитные бури спровоцировала вспышка на Солнце. Также есть вероятность возникновения полярных сияний.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить самочувствие, лучше отказаться от вредных продуктов и кофе.
Фото: Rostov.ru
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