Ростов-на-Дону накроет мощная магнитная буря 24 января

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В Ростове ожидается магнитная буря в конце рабочей недели. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, геомагнитные удары будут атаковать Землю около 15:00. Удары по силе достигнут уровня G2. Прекратится шторм только к полуночи.Магнитные бури спровоцировала вспышка на Солнце. Также есть вероятность возникновения полярных сияний.Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить самочувствие, лучше отказаться от вредных продуктов и кофе.