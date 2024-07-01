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На Ростовскую область 1 июля надвигается магнитная буря

На Ростовскую область 1 июля надвигается магнитная буря
На Ростовскую область надвигается магнитная буря 1 июля. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно последним данным, на Землю обрушатся геомагнитные удары по силе 4 балла. Геомагнитный шторм начнется 1 июля около полуночи и закончится 2 июля к 03:00.

Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы избежать недомоганий, необходимо воздержаться от физических и умственных нагрузок. Также следует отказаться от жирной пищи и кофе.
Фото: Rostov.ru
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