На экс-министра природных ресурсов Ростовской области завели второе уголовное дело

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На экс-министра природных ресурсов Ростовской области завели еще одно уголовное дело. Геннадия Урбана вместе с его заместителем Асмиком Маркаряном обвиняют по статье «Присвоение или растрата», сообщает УФСБ России по Ростовской области.В середине апреля Геннадий Урбан вместе со своим заместителем Асмиком Маркаряном были задержаны. В отношении руководителей возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Их подозревали в заключении фиктивных договоров на обслуживание федеральных государственных бюджетных учреждений. Этот эпизод происходил с 2020 по 2024 годы. После того как правда вскрылась, Урбана заключили под стражу до 16 июня, а Маркаряна посадили под домашний арест на два месяца.В новом уголовном деле речь идет о другом эпизоде. По версии правоохранителей, с 2021 по 2024 годы Геннадий Урбан выплачивал сотрудникам предприятия премии, которые забирал себе. Однако по документом числилось, что каждый из работников получил премии по 100 тысяч рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».