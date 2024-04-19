Экс-министра природных ресурсов Ростовской области заключили под стражу
Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения экс-министру природных ресурсов и экологии региона. По информации DonDay.ru, Геннадий Урбан отправится в СИЗО на два месяца.
Чиновник возглавлял донской Минприроды с 2014-го по 2017 годы. В 2022-м он стал руководителем филиала ФГБУ «Россельзхозенцтр». По версии следствия, вместе с заместителем Асмиком Маркарян он потратил на личные нужды 11 миллионов рублей бюджетных денег.
У руководителя и зама прошли обыски на работе. Через несколько дней, 19 апреля силовики нагрянули к ним домой. Урбана и Маркарян задержали по подозрению в уголовном преступлении. Пока начальник будет находиться в СИЗО, заместитель останется под домашним арестом, — до 16 июня.