Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-министра природных ресурсов Ростовской области заключили под стражу

Экс-министра природных ресурсов Ростовской области заключили под стражу
Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения экс-министру природных ресурсов и экологии региона. По информации DonDay.ru, Геннадий Урбан отправится в СИЗО на два месяца.

Чиновник возглавлял донской Минприроды с 2014-го по 2017 годы. В 2022-м он стал руководителем филиала ФГБУ «Россельзхозенцтр». По версии следствия, вместе с заместителем Асмиком Маркарян он потратил на личные нужды 11 миллионов рублей бюджетных денег.

У руководителя и зама прошли обыски на работе. Через несколько дней, 19 апреля силовики нагрянули к ним домой. Урбана и Маркарян задержали по подозрению в уголовном преступлении. Пока начальник будет находиться в СИЗО, заместитель останется под домашним арестом, — до 16 июня.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.