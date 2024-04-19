Задержан экс-министр природных ресурсов Ростовской области Геннадий Урбан

Фото: Rostov.ru.

В Ростове задержали бывшего министра природных ресурсов и экологии региона. Как стало известно Rostov.ru, силовики нагрянули домой к Геннадию Урбану рано утром 16 апреля.Бывший чиновник последние несколько лет руководил филиалом ФГБУ «Россельхозентр» по Ростовской области. Его вместе с заместителем Асмиком Маркарян подозревают в растрате бюджетных денег. Речь идет о немаленькой сумме: порядка 11 миллионов рублей.Накануне у 68-летнего руководителя и зама прошли обыски на работе. Через несколько дней силовики нагрянули к ним домой и задержали по подозрению в уголовном преступлении.Геннадий Урбан родом из Сальска. Он окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, Северо-Кавказскую академию госслужбы и Северо-Кавказскую гуманитарно-технологическую академию. Более 15 лет проработал замминистра областного минсельхозпрода. Кроме того, возглавлял совет Ростовского облпотребсоюза, департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО. С 2014-го по 2017-й занимал пост министра природных ресурсов Ростовской области. Чиновник курировал сферу использования, воспроизводства, защиты и охраны природных ресурсов региона. Филиал «Россельхозцентра» он возглавил в марте 2022-го.