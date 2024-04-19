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В Ростове на бывшего министра природных ресурсов возбудили дело

В Ростове на бывшего министра природных ресурсов возбудили дело
В отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Ростовской области возбудили уголовное дело. Геннадия Урбана вместе с заместителем Асмиком Маркарян подозревают в растрате бюджетных денег. Информацию об этом сообщает Donday.ru.

Экс-руководителей подозревают в растрате бюджетных денег. По информации портала, с 2020 по 2024 годы Урабн и Маркарян заключали фиктивные договора. Всего на махинациях они заработали 11 миллионов рублей.

- В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»,- сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Добавим, что марте 2020 года Геннадий Урбан был назначен замруководителем филиала Россельхозцентра в Ростовской области. С января 2021 года он работал руководителем филиала.
Фото: Rostov.ru
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