У семи пригородных электричек в Ростовской области на два дня изменится расписание

Фото: СКЖД

Северо-Кавказская железная дорога сообщает о временной корректировке расписания некоторых пригородных поездов в Ростовской области, которая продлится двое суток. Данные изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на участках железнодорожного полотна.Так, 2 ноября будет изменено время отправления и прибытия электрички № 6359, следующей по маршруту от станции Глубокой до станции Шептуховка. Отправление поезда со станции Глубокая будет перенесено на 19:47, что на 25 минут раньше запланированного, а прибытие в Шептуховку произойдет в 20:35, также с задержкой на 25 минут.На 3 ноября запланировано внесение изменений в график движения сразу шести электропоездов, среди которых маршруты: № 6079 Таганрог – Ростов, № 6160 Лихая – Ростов, № 6161 Ростов – Лихая, № 6162 Лихая – Ростов, № 6356 Шептуховка – Лихая и № 6363 Лихая – Глубокая.Стоит подчеркнуть, что, несмотря на изменения в расписании, все электропоезда продолжат следовать по установленным маршрутам и совершать все предусмотренные остановки.