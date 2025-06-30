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В Ростовской области засуха охватила большую часть районов

В Ростовской области засуха охватила большую часть районов
В Ростовской области засуха охватила значительную часть районов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

30 июня из-за аномальной засухи в регионе объявили оранжевый уровень опасности. В связи с этим власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) еще в девяти районах.

Режим ЧС действует в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Засуха затронула посевы озимой пшеницы в Чертково, Боковской, Белой Калитве, Цимлянске, Шахтах, Маргаритово, Семикаракорске, Гиганте и других местах. Пострадали поля в Веселовском, Сальском, Зимовниковском, Целинском, Семикаракорском и Куйбышевском районах.

Кроме того, специалисты отмечают стихийное бедствие в станице Усть-Быстрянской, хуторах Тереховском, Исаевском, Коныгине и Крымском, которые находятся в Усть-Донецком районе.

Оранжевый уровень опасности установили также в Азовском, Аксайском и Неклиновском районах.

В общей сложности в 19 сельских районах Дона введен режим ЧС. Засуха повредила посевы на площади около 540 тысяч гектаров, из которых около 60 тысяч гектаров полностью погибли.
Фото: соцсцети
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