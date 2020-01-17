На Дону за неделю ОРВИ заболели более 10 тысяч человек



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В Ростовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 10,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



В Ростове с 13 по 19 января с жалобами на простуду обратились более 3,6 тысячи человек.



В ведомстве добавили, что в настоящее время ни в области, ни в донской столице эпидемический порог не превышен.

- На третьей неделе частота госпитализации заболевших ОРВИ по населению в целом по Ростовской области составила 3,2, - добавили в Роспотребнадзоре. - Абсолютное число госпитализированных с диагнозом «грипп» и «ОРВИ» было на уровне второй недели 2020 года.

