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На Дону за неделю ОРВИ заболели более 10 тысяч человек

На Дону за неделю ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
Фото: tverlife.ru
В Ростовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 10,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ростове с 13 по 19 января с жалобами на простуду обратились более 3,6 тысячи человек.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ни в области, ни в донской столице эпидемический порог не превышен.
- На третьей неделе частота госпитализации заболевших ОРВИ по населению в целом по Ростовской области составила 3,2, - добавили в Роспотребнадзоре. - Абсолютное число госпитализированных с диагнозом «грипп» и «ОРВИ» было на уровне второй недели 2020 года.

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