Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано на Дону за неделю

Более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано на Дону за неделю
В Ростовской области за неделю зарегистрировано более 8,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит донское управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Ростове зарегистрировано более 2,7 тысяч заболевших.
- На 16 неделе частота госпитализации от заболевших ОРВИ по населению в целом по Ростовской области составила 2,5, - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным мониторинга у 73 обследованных выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.