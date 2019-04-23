Более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано на Дону за неделю



В Ростовской области за неделю зарегистрировано более 8,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит донское управление Роспотребнадзора.



По данным ведомства, в Ростове зарегистрировано более 2,7 тысяч заболевших.

- На 16 неделе частота госпитализации от заболевших ОРВИ по населению в целом по Ростовской области составила 2,5, - сообщили в Роспотребнадзоре.



По данным мониторинга у 73 обследованных выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы.