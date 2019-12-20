В Ростовской области за неделю зарегистрировано более 12,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ



На Дону за неделю зарегистрировано более 12,4 тысяч заболевших ОРВИ. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



Согласно информации ведомства, эпидемический порог не превышен. В Ростове зафиксировано более 3,8 тысяч случаев заболевания. Количество госпитализированных с простудой осталось на уровне прошлой недели.



За прошедшую неделю обследовано 62 человека с диагнозом ОРВИ и выявлено 32 положительных результата. Вирусы гриппа определены в восьми случаях и представлены вирусом гриппа В.



Негриппозной этиологии диагностировано 30 случаев (в трёх из них заболевание вызвано вирусами парагриппа, в пяти - аденовирусами, в восьми - РС-вирусом и 14 - другими вирусами).



В Роспотребнадзоре напомнили, что основным способом передачи вируса является воздушно-капельный. Для окружающих больной человек наиболее заразен в первые 3- 4 дня, хотя распространение вируса возможно на протяжении всего времени заболевания.

