Последствия атаки БПЛА на Батайск под Ростовом показал Юрий Слюсарь

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Последствия ночной атаки дронов на Батайск показал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кадрами после ЧП глава региона поделилися в своих социальных сетях.Ночной инцидент 21 октября привел к тому, что в Батайске, после падения беспилотников, пострадал многоэтажный дом на Западном шоссе. Часть стены на верхних этажах высотки была разрушена. Двадцать проживающих были эвакуированы в целях безопасности. Осколки дронов повредили оконные стекла в ряде домов на улице Октябрьской.Позднее губернатор сообщил, что основные конструкции многоквартирного дома на Западном шоссе в Батайске не пострадали. После детального обследования здания жителям Батайска разрешили вернуться в свои квартиры.В результате атаки беспилотников в Батайске повреждения получили пять магазинов и восемь автомобилей на улице Октябрьской. Специалисты продолжают обследование территории, где, помимо торговых точек и машин, пострадало здание частной клиники.Утром будет сформирована комиссия для оценки масштаба нанесенного ущерба.