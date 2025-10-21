- Отражение атаки продолжается. Прошу быть всех предельно внимательными, следуя рекомендациям чрезвычайных служб, - сообщает Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Так, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. К счастью, никто из людей не пострадал. В результате происшествия из дома выведены 20 человек. В настоящий момент решается вопрос о возможности их временного размещения.Еще обломки упали во дворе многоквартирных домов по улице Октябрьской. В домах повреждены стекла. В происшествии люди не пострадали.Вдобавок силы ПВО перехватили летательные аппараты в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.