В результате атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены многоквартирные дома

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Так, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних этажах. К счастью, никто из людей не пострадал. В результате происшествия из дома выведены 20 человек. В настоящий момент решается вопрос о возможности их временного размещения.

Еще обломки упали во дворе многоквартирных домов по улице Октябрьской. В домах повреждены стекла. В происшествии люди не пострадали.

Вдобавок силы ПВО перехватили летательные аппараты в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

- Отражение атаки продолжается. Прошу быть всех предельно внимательными, следуя рекомендациям чрезвычайных служб, - сообщает Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
