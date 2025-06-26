О правильном питании во время жары рассказала врач из Ростовской области

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В жару просто пить воду недостаточно, это может привести к обезвоживанию. О правилах питания в летнее время года сообщает портал DonDay.О том, как правильно питаться в зной, порталу рассказала врач Дарья Мелешко. Медик рекомендует употреблять в пищу продукты, богатые влагой, такие как фрукты, овощи и ягоды. Они не только восполнят запас жидкости в организме, но и обеспечат его витаминами и минералами.- Стремление охладиться мороженым может оказаться обманчивым. Кратковременное облегчение сменится приливом тепла из-за пищеварения, что лишь усилит ощущение жары, – объясняет специалист.Злоупотребление холодными продуктами в жару не принесет желаемого эффекта.- Частое употребление ледяных напитков и блюд может вызвать переохлаждение. В ответ организм повысит температуру тела, усугубляя дискомфорт от жары, – предостерегает Дарья.В летний период стоит исключить из меню продукты, сложные для переваривания, а также алкоголь и энергетики.По мнению эксперта, лучший способ перенести летний зной – поддерживать водный баланс, есть понемногу и избегать алкоголя и тяжелой пищи.