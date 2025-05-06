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Ростовский врач рассказала о способах борьбы со стрессом при подготовке к экзаменам.

Ростовский врач рассказала о способах борьбы со стрессом при подготовке к экзаменам.

В скором времени выпускники школ Ростовской области будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Врач Дарья Мелешко рассказала порталу DonDay о способах борьбы со стрессом и подготовке к экзаменам.

- Подростковый возраст сам по себе является периодом гормональной нестабильности. Дополнительные стрессовые факторы могут негативно сказаться на здоровье. Важно разумно подойти к экзаменационному периоду и избегать перегрузок, чтобы сохранить здоровье, – подчеркивает специалист.

Слово "экзамен" часто вызывает беспокойство у учащихся. Дарья Мелешко отмечает, что тревога – это нормальная реакция. Страх испытывают все, особенно перед первым экзаменом.

Для снижения тревожности рекомендуется переключить внимание с навязчивых мыслей о предстоящем событии.

- Проводите больше времени на свежем воздухе. За день до экзамена откажитесь от учебников и постарайтесь расслабиться, – советует врач.

Важно соблюдать режим дня. Не стоит посвящать все время учебе.

- Информация, полученная в состоянии стресса, плохо усваивается, – говорит Дарья Мелешко. – Поэтому ваш главный помощник – это режим. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, делайте утреннюю зарядку, чтобы помочь мозгу справиться с нагрузкой.

Врач рекомендует включать в рацион продукты, полезные для работы мозга: белки, орехи, овощи и фрукты. Для поддержания энергии можно употреблять немного глюкозы, например, кусочек темного шоколада или несколько сухофруктов.

Паника может возникнуть и во время экзамена. Дарья Мелешко предлагает специальные упражнения для снятия стресса. Дыхательные практики могут быть эффективными. Существует множество техник, даже самые простые, такие как глубокий вдох и выдох. Несложные дыхательные упражнения в течение 5-7 минут могут снизить уровень стресса.

И самое главное – позитивный настрой.

- Когда приближается экзамен и появляются тревожные мысли, важно настроить себя на успех, – говорит Дарья Мелешко.
Фото: Нейросеть
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