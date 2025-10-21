- Были от Тарасовского района до Каменска-Шахтинского (Грачики, Уляшкин, Михайловская) — лес сухой, - пишет один из грибников. - Почва влажная только сверху (сантиметров 3-5 от силы). Только кое-где в дебрях проскакивают грузди и рядовка-тополевка.

Фото: Соцсети

Богатый осенний урожай грибов собрали грибники Ростовской области на выходных. Любители тихой охоты поделились своей добычей за 18 и 19 октября в соцсетях.В Цимлянском районе жители региона насобирали груздей. Аппетитные шляпки спрятались под опавшей листвой. Из-за этого найти такие грибы было нелегко.Целые корзины груздей получилось собрать в Семикаракорском и Усть-Донецком районах.А кому-то с урожаем не повезло. По всей вероятности из-за засухи в области в этом году многие грибы не смогли получить необходимой влаги и высохли.А в Аксайском районе местный житель обнаружил вешенки. Темные шляпки выросли вдоль ствола дерева. Счастливый грибник вернулся домой с богатой добычей.Грибной сезон в Ростовской области в самом разгаре. Если не наступят ранние заморозки, грибы можно будет собирать до конца ноября.