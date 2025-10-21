Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Богатый осенний урожай грибов собрали грибники Ростовской области на выходных

Богатый осенний урожай грибов собрали грибники Ростовской области на выходных
Богатый осенний урожай грибов собрали грибники Ростовской области на выходных. Любители тихой охоты поделились своей добычей за 18 и 19 октября в соцсетях.

В Цимлянском районе жители региона насобирали груздей. Аппетитные шляпки спрятались под опавшей листвой. Из-за этого найти такие грибы было нелегко.


Целые корзины груздей получилось собрать в Семикаракорском и Усть-Донецком районах.


А кому-то с урожаем не повезло. По всей вероятности из-за засухи в области в этом году многие грибы не смогли получить необходимой влаги и высохли.


- Были от Тарасовского района до Каменска-Шахтинского (Грачики, Уляшкин, Михайловская) — лес сухой, - пишет один из грибников. - Почва влажная только сверху (сантиметров 3-5 от силы). Только кое-где в дебрях проскакивают грузди и рядовка-тополевка.

А в Аксайском районе местный житель обнаружил вешенки. Темные шляпки выросли вдоль ствола дерева. Счастливый грибник вернулся домой с богатой добычей.


Грибной сезон в Ростовской области в самом разгаре. Если не наступят ранние заморозки, грибы можно будет собирать до конца ноября.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.