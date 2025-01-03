Врач из Ростовской области рассказала, как не заболеть на новогодних каникулах

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В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как провести выходные и не заболеть. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась советами о профилактике простудных и кишечных заболеваний.ОРВИ — одна из самых распространённых групп заболеваний, особенно в холодное время года. По словам Дарьи, чтобы не заразиться, важно избегать переполненных мест и общественного транспорта, а также тепло одеваться и следить за дыханием на улице.На морозе воздух, который мы вдыхаем, не успевает прогреться, поэтому попадает в организм холодным. Врач советует дышать равномерно, не очень глубоко, и брать с собой горячий (но не обжигающий) чай, чтобы согреться.Еще одна причина заболеваний — сухой воздух в помещениях. Он высушивает слизистые и облегчает вирусам проникновение в организм. Чтобы этого избежать, Дарья рекомендует регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнители и проветривать комнаты.Кишечные инфекции тоже могут стать неприятным сюрпризом на праздничных застольях. Они попадают в еду из-за несоблюдения гигиенических норм и неправильного хранения продуктов. Особенно осторожными нужно быть с салатами, студнями и мясными блюдами.Возбудители кишечных инфекций не меняют запах, вкус и внешний вид еды, поэтому распознать опасные продукты бывает сложно. Врач советует тщательно термически обрабатывать продукты, особенно животного происхождения, не употреблять еду с истёкшим сроком годности и следить за условиями хранения.Скоропортящиеся продукты нужно либо сразу съесть, либо хранить в холодильнике согласно сроку годности. Не стоит готовить слишком много еды за раз — пища должна соответствовать количеству гостей и рассчитываться на один приём. Если всё же часть блюда осталась, ее можно хранить в холодильнике не более 12 часов.Следуя этим советам, вы сможете насладиться праздничными выходными и не беспокоиться о своем здоровье.