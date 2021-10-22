На Дону ветер усилится до 50 км/ч

В Ростовской области усилится ветер. Об этом сообщает региональное МЧС.По информации ведомства, 25 октября порывы воздушных масс будут достигать 50 километров в час (14 метров в секунду). Из-за этого возможны падения веток и рекламных щитов. Водителей просят не оставлять свои машины под деревьями.Несмотря на это, в области будет достаточно тепло. Ночью прогнозируют +2…+7°, при прояснениях - до -3°; днём - до +5…+10°.В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди.