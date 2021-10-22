Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону ветер усилится до 50 км/ч

На Дону ветер усилится до 50 км/ч
В Ростовской области усилится ветер. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации ведомства, 25 октября порывы воздушных масс будут достигать 50 километров в час (14 метров в секунду). Из-за этого возможны падения веток и рекламных щитов. Водителей просят не оставлять свои машины под деревьями.

Несмотря на это, в области будет достаточно тепло. Ночью прогнозируют +2…+7°, при прояснениях - до -3°; днём - до +5…+10°.

В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.