Ветер усилится в Ростовской области

В Ростовской области усилится ветер. Об этом 19 апреля сообщает региональное ГУ МЧС.По информации ведомства, в некоторых районах прогнозируют грозу, а вечером - туман. В этот день порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду (65 километров) в час.При этом будет достаточно тепло. В среднем по области температура воздуха составит +13…+18 днем и +6…+11 - ночью.Во время непогоды автомобилистам лучше не парковать свои авто под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.Фото: twitter.com.