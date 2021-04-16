Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ветер усилится в Ростовской области

Ветер усилится в Ростовской области
В Ростовской области усилится ветер. Об этом 19 апреля сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в некоторых районах прогнозируют грозу, а вечером - туман. В этот день порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду (65 километров) в час.

При этом будет достаточно тепло. В среднем по области температура воздуха составит +13…+18 днем и +6…+11 - ночью.

Во время непогоды автомобилистам лучше не парковать свои авто под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Фото: twitter.com.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.