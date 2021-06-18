Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области усилится ветер до 18 метров в секунду

В Ростовской области усилится ветер до 18 метров в секунду
В Ростовской области прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.

20 июня на Дону порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим возможны падения деревьев и обрывы линий электропередач.

Автомобилистам не стоит парковать своим машины под массивными ветками, а пешеходам лучше не ходить под ветхими зданиями.

Несмотря на усиление ветра в области будет жарко. В южных районах столбики термометра поднимутся до +36. В целом в этот день осадки не предвидятся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.