В Ростовской области усилится ветер до 18 метров в секунду

В Ростовской области прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.20 июня на Дону порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим возможны падения деревьев и обрывы линий электропередач.Автомобилистам не стоит парковать своим машины под массивными ветками, а пешеходам лучше не ходить под ветхими зданиями.Несмотря на усиление ветра в области будет жарко. В южных районах столбики термометра поднимутся до +36. В целом в этот день осадки не предвидятся.