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Ветер усилится до 50 километров в час в Ростовской области

Ветер усилится до 50 километров в час в Ростовской области
В ближайшее время в Ростовской области ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс 19 октября будут достигать 50 километров в час.

В связи с этим возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций. Водителей просят не парковать свои машины под массивными ветками. Они могут упасть и повредить транспортные средства.

При этом на Дону будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью составит +4…+9°, днём – до +7…+12°.
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