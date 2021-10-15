Ветер усилится до 50 километров в час в Ростовской области

В ближайшее время в Ростовской области ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс 19 октября будут достигать 50 километров в час.В связи с этим возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций. Водителей просят не парковать свои машины под массивными ветками. Они могут упасть и повредить транспортные средства.При этом на Дону будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью составит +4…+9°, днём – до +7…+12°.