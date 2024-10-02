В тюрьме и СИЗО Ростовской области заключенным пытались передать наркотики

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В Ростовской области в СИЗО № 1 и исправительной колонии № 14 заключенным пытались передать запрещенные вещества. Об этом сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.Первый случай произошел 30 сентября в ИК № 14 в Новочеркасске, на улице Макаренко, 60. Житель Октябрьского района пытался передать осужденному пакет овсяной каши. При осмотре сотрудник колонии обнаружил в крупе вкрапления белого порошка, предположительно, наркотического содержания.Второй инцидент случился 1 октября. Житель Ростова-на-Дону пытался передать заключенному в СИЗО № 1 пюре быстрого приготовления, в котором нашли белое кристаллообразное вещество.- По данным фактам проводятся проверки, материалы которых будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения, - добавили в ГУФСИН России по Ростовской области.