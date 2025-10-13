Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Огромная пробка образовалась на трассе М-4 из-за ДТП с фурами

Огромная пробка образовалась на трассе М-4 из-за ДТП с фурами
На трассе М-4 в Ростовской области утром 13 октября произошло серьезное ДТП с участием грузовиков, что привело к образованию масштабной пробки.

Инцидент случился на подъезде к поселку Новоперсиановка Октябрьского района.

Два большегруза столкнулись с отбойником, что вызвало значительное затруднение движения на дороге. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка, которая растянулась на десятки километров.

О пострадавших не сообщается.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.