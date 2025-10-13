Огромная пробка образовалась на трассе М-4 из-за ДТП с фурами
На трассе М-4 в Ростовской области утром 13 октября произошло серьезное ДТП с участием грузовиков, что привело к образованию масштабной пробки.
Инцидент случился на подъезде к поселку Новоперсиановка Октябрьского района.
Два большегруза столкнулись с отбойником, что вызвало значительное затруднение движения на дороге. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка, которая растянулась на десятки километров.
О пострадавших не сообщается.