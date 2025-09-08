В донской столице средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей лишь к 2028 году

Фото: DonDay

В новом «Прогнозе социально-экономического развития на 2026–2028 годы» власти Ростова сообщили, что средний доход жителей города превысит 100 тысяч рублей только в 2028 году.За 2024 год средняя зарплата в Ростове составила около 70,9 тысячи рублей, что на 19,6% больше, чем в 2023-м.На 2025 год прогноз предусматривает два сценария: консервативный с зарплатой в 79,8 тысячи рублей и базовый — 80,7 тысячи рублей. Консервативный вариант рассчитан с учетом возможных рисков, базовый прогноз -- самый вероятный.В 2026 году средняя зарплата ожидается на уровне 87,4 тысячи по консервативному и 90,5 тысячи по базовому сценарию.К 2027 году доходы почти достигнут отметки в 100 тысяч рублей — 95 тысяч по консервативному и 99,5 тысячи по базовому варианту.В 2028 году средняя зарплата по консервативному прогнозу составит 101,7 тысячи рублей, а по базовому — 107,8 тысячи рублей.Отметим, что несмотря на рост зарплат, стоить учитывать также и растущие цены на товары и услуги, что может снижать покупательную способность даже таких сумм в будущем.