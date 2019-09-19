На Дону разыскивают 56-летнего мужчину, страдающего от потери памяти



На Дону разыскивают 56-летнего мужчину, который страдает от потери памяти. Алексей Крюков пропал в Зернограде 20 сентября.



До сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно. По словам близких, он страдает от потери памяти и нуждается в медицинской помощи. В настоящее время его разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Рост пропавшего составляет около 170-175 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, волосы темные с проседью, глаза голубые. В день исчезновения на нем были серые брюки, черное трико, бежевая ветровка, голубая майка и темная рубашка в клетку белого цвета. Он был обут в голубые кроссовки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Крюкова, просят обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.