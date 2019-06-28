На Дону разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину



На Дону разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину. Владимир Литвинов вышел из дома в Шахтах 28 июня около 13 часов и до сих пор не вернулся.



Почти четверо суток о местоположении пенсионера ничего неизвестно. Обеспокоенные близкие обратились в поисковый отряд и полицию. Известно, что Владимир Литвином страдает от потери памяти.



Рост пропавшего – 165 сантиметров. Телосложение мужчины худощавое. У Владимира Литвинова седые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем была серая рубашка, трико темно-синее с белыми полосками по бокам, а также черные туфли.



Если вам известно, где может находиться пропавший пенсионер, просьба обращаться но номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.