Две недели в Ростовской области разыскивают пропавшего 33-летнего мужчину



В Ростовской области пропал без вести 33-летний мужчина. Юрия Исаева разыскивают в Новочеркасске. О нём нет вестей с 19 февраля. В тот день он в последний раз созвонился с родными и сказал, что находится в районе железнодорожного вокзала. С тех пор его никто не видел.



В поисках пропавшего участвуют полицейские и волонтёры. Сообщается, что его рост — около 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины голубые глаза и короткие тёмные волосы.



Юрий был одет в белый свитер, чёрные джинсы, куртку цвета хаки с надписью «Охрана» на спине, на ногах — чёрные кроссовки.



Исаев может находиться в любом городе Ростовской области. Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52, 112 или 02.