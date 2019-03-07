На Дону разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. Житель посёлка Верхнетемерницкого Аксайского района 54-летний Сергей Коновалов пропал 8 января.



С тех пор о том, где находится мужчина, ничего не известно. Установить местонахождение пропавшего пытаются полицейские. К розыску также подключились волонтёры из отряда «Лиза Алерт Юг». Но до сих пор поисковые мероприятия не дали результатов.



В отряде сообщили приметы пропавшего. Рост мужчины - около 180 сантиметров, у него среднее телосложение, тёмные волосы с сединой, голубые глаза.



Всех, кто видел Сергея Коновалова или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.