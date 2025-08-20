Мужчина с оружием угрожал экс-возлюбленной и окружающим во время ссоры

Фото: Donday

В Ростовской области 16 августа в Тарасовском районе произошел тревожный случай: вооруженный ружьем мужчина представлял опасность для своей бывшей подруги и окружающих.В этот день 63-летний житель Миллеровского района навестил свою бывшую сожительницу. Их общение обернулось ссорой. В ходе разгоревшегося конфликта мужчина, не совладав с эмоциями, достал ружье и стал угрожать женщине и другим лицам. В состоянии аффекта он выстрелил в воздух, а затем направил свой гнев на соседей.К счастью, вмешавшиеся прохожие смогли уладить конфликт, и никто не пострадал. До приезда полиции злоумышленник успел избавиться от патронов и спрятать оружие.Вечером того же дня мужчина был задержан. У него изъяли охотничье ружье, складной нож и определенное количество патронов.По данным ГУ МВД по Ростовской области, задержанный ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконного хранения оружия. На этот раз у него было разрешение на ружье.В отношении нарушителя составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, полиция намерена возбудить уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". За содеянное мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.