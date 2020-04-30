На Дону ожидается высокий уровень пожароопасности. Данные об этом публикует Управление по делам ГО и ЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.Синоптики прогнозируют четвертый уровень пожароопасности. Ситуация сохранится с 2 по 4 мая и осложнится 3 мая порывами ветра до 15-18 метров в секунду.– Загорание травы, камыша и тростника чаще всего перерастает в ландшафтные пожары, переходящие на жилые строения, уничтожающие вокруг себя животную и растительную фауну. Просим ростовчан соблюдать меры пожарной безопасности, – прокомментировали в Управлении ГО и ЧС по Ростову.