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На Дону ожидается высокий уровень пожароопасности

На Дону ожидается высокий уровень пожароопасности
На Дону ожидается высокий уровень пожароопасности. Данные об этом публикует Управление по делам ГО и ЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют четвертый уровень пожароопасности. Ситуация сохранится с 2 по 4 мая и осложнится 3 мая порывами ветра до 15-18 метров в секунду.

– Загорание травы, камыша и тростника чаще всего перерастает в ландшафтные пожары, переходящие на жилые строения, уничтожающие вокруг себя животную и растительную фауну. Просим ростовчан соблюдать меры пожарной безопасности, – прокомментировали в Управлении ГО и ЧС по Ростову.

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