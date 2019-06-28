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На Дону объявили высокий уровень пожароопасности

На Дону объявили высокий уровень пожароопасности
Высокий уровень пожароопасности объявили в Ростовской области. О неблагоприятных условиях сообщили специалисты ГУ МЧС по Ростовской области.

Так, с 1 по 3 июля местами в Ростовской области ожидается повышенный уровень пожароопасности 5 класса. В других районах класс пожароопасности достигает четвертого. 4 класс преимущественно в северо-восточных и местами в северо-западных и южных районах.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, сильным ветром и опасностью возникновения возгораний, рекомендуется соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности. Не жечь костры на открытой местности, не бросать бычки и спички в траву, а также не жечь траву и другую растительность.

В случае возникновения ЧС, звонить по номеру 101 или 112.

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