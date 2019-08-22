Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

В Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности
В Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Информацию об этом передает пресс-служба ГУ МЧС по донскому региону.

Известно, что 5-й уровень пожароопасности прогнозируется в юго-восточных и центральных районах. Такие условия местами ожидаются и северо-восточных районах: Боковском и Советском. Угроза возгораний может возникнуть в Красносулинском районе и в Приазовье: Октябрьском и Родионово-Несветайском районах. Пожароопасность сохранится на протяжении двух дней – с 25 по 27 августа.

Из-за высокого уровня пожароопасности жителям следует проявлять осторожность. Так, нельзя разжигать костры, бросать окурки в растительность или поджигать камыш.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.