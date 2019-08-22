В Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности



В Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Информацию об этом передает пресс-служба ГУ МЧС по донскому региону.



Известно, что 5-й уровень пожароопасности прогнозируется в юго-восточных и центральных районах. Такие условия местами ожидаются и северо-восточных районах: Боковском и Советском. Угроза возгораний может возникнуть в Красносулинском районе и в Приазовье: Октябрьском и Родионово-Несветайском районах. Пожароопасность сохранится на протяжении двух дней – с 25 по 27 августа.



Из-за высокого уровня пожароопасности жителям следует проявлять осторожность. Так, нельзя разжигать костры, бросать окурки в растительность или поджигать камыш.